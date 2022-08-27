القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

أقام الدعوى أشرف محمد ابراهيم المحامي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب.

واختصمت الدعوي التى حملت رقم: 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابه المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوي التي طالب فيها المحامي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح كل من: سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، و:نبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات) لانتخابات نقابة المحامين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام، ومن المنتظر اجراء الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل والإعادة في 11 سبتمبر.

كتبت نجوى عبد العزيز