سيـــاســة

القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين لمصر

إلى جلسة 21 أغسطس القادم
المال - خاص 8:24 م, السبت, 3 يوليو 21 8:24 م, السبت, 3 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، وذلك الى جلسة 21 أغسطس القادم.

ذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا  قائد قوات الدفاع الجوي: التطوير والتحديث مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد

كما جاء فى الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.

وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل.

اقرأ أيضا  ولي عهد أبو ظبي يهنئ السيسي بافتتاح «قاعدة 3 يوليو» البحرية

كتبت – نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

خلال شهر.. الداخلية: كشف غموض 361 جريمة وتنفيذ 500 حكم إعدام ومؤبد

أماني عوض 10:24 م, السبت, 3 يوليو 21

تأجيل نظر محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة التزوير

المال - خاص 7:07 م, السبت, 3 يوليو 21

تأجيل نظر محاكمة 20 متهمًا بقضية فض رابعة إلى 2 أغسطس

المال - خاص 5:45 م, السبت, 3 يوليو 21

السيسي يوقع وثيقة افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية بالساحل الشمالي

المال - خاص 5:08 م, السبت, 3 يوليو 21

«قاعدة 3 يوليو البحرية».. إنجاز جديد حققته القوات المسلحة لتأمين البلاد وصون مقدراتها الاقتصادية

منتصر محمود 2:56 م, السبت, 3 يوليو 21

السيسي يشهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي (فيديو)

المال - خاص 2:43 م, السبت, 3 يوليو 21