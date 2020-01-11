القضاء الإداري يؤجل نظر اعتراض «أديبتيو» على شراء أسهم أمريكانا إلى 1 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري – دائرة الاستثمار – تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية، للاعتراض على قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا مصر”، لجلسة 1 فبراير المقبل.

هيئة الرقابة المالية تطلب التأجيل للرد

وقالت مصادر قانونية حضرت الجلسة اليوم، إن المحكمة اطلعت على المستندات المقدمة من الفريق القانوني لأديبتيو لشرح ملابسات طلب إلغاء قرار الالزام، وطلبوا فى نهاية الجلسة، حجزها للنطق بالحكم فى الجلسة القادمة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن محامي مساهمي الأقلية تقدم بدوره بمذكرة للمحكمة للمطالبة بالإسراع في إلزام أديبتيو بتقديم عرش الشراء الإجباري، فيما طلبت هيئة الرقابة المالية تأجيل القضية لتقديم رد منها على أسباب القضية.

تفاصيل الأزمة

وتعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، مطلع أبريل 2018، على استثناء أديبتيو – المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار – من تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم تمثل 90.3% من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية أمريكانا.

وجاءت الخطوة استكمالًا لصفقة استحواذ “أديبتيو” على أمريكانا الأم بالكويت، في صفقة تجاوزت 3.4 مليار دولار، علما بأن الأخيرة تمتلك شركة أمريكانا المقيدة في البورصة المصرية.

و اعترض بعض مساهمي الأقلية “أمريكانا مصر”، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019، قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام “أديبتيو” بشراء باقي أسهم رأس المال فورًا، مع تحديد سعر السهم، وهو ما طعنت عليه اديبيتو من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم اديبيتو وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري.

محمد العبار

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت أمريكانا بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.

وطلبت الهيئة من أديبيتو تعيين مستشار مالي مستقل آخر على أن يكون من المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة والتقدم بدارسة جديدة خلال شهر، ولكنها لجأت فى النهاية للطعن على قرار الهيئة لدى لجنة التظلمات.

المحكمة تنظر دعوى اخرى لأديبيتو يوم 1 فبراير

وقالت المصادر إن يوم 1 فبراير المقبل سيشهد أيضاً نظر القضاء الإداري لجلسة أخرى مقدمة من أديبتيو للاعتراض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالزامها بالشراء الإجباري لأسهم أقلية أمريكانا مصر.

وخلال أول 9 شهور من العام الماضي، انخفضت أرباح امريكانا مصر بنحو 29.12 % لتحقق 65 مليون جنيه مقابل 91.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات المجموعة في الشهور التسع الأولى من العام الجاري 3.1 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، فيما ارتفعت التكاليف إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه.

وتعمل أمريكانا مصر فى مجال الحصول على حق امتياز سلسلة الفنادق والمطاعم العالمية سواء لاستغلالها بنفسها أو منحها للغير، وإقامة وإنشاء واستغلال وإدارة الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمنشآت السياحية في مجالاتها المختلفة بجانب مزاولة كل العمليات المتعلقة بها سواء داخل مصر أو خارجها.