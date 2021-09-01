«القضاء الإداري» تلغى تخصيص وزير الإسكان الأسبق أراضى لزوجته وأبنائه

وأكدت محكمة القضاء الإدارى، أنه بذلك تكون قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين معه إلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى رد قطع الأراضى محل التداعى إلى هيئة المجتمعات العمرانية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء قرارات التخصيص التى خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بها أراض وعقارات لزوجته وأبنائه.

وشددت المحكمة، على أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان خالف قاعدة التخصيص المشار إليها، فبدلاً من أن يخصص قطعة أرض واحدة لأسرته وفق مدلول الأسرة الذى يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، خصص لابنه القاصر شريف 3 قطع ، ولابنته دينا قطعتين وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2 وجميعها فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى، أنه بذلك تكون قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين معه إلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى رد قطع الأراضى محل التداعى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولهذه الأسباب قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التخصيص المطعون فيها.

كتبت نجوى عبد العزيز