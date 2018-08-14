القضاء الإدارى يلزم موانئ بورسعيد بتسليم تصاريح الدخول لمستخلصى الجمارك

أمانى العزازىأكد ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت -اليوم الإثنين- حكمها بقبول الطعن المقدم من النقابة ضد وزير المالية ومدير ميناء غرب بورسعيد، لفرضهم رسوم على دخول السيارات الخاصة بالمستخلصين وامتناعهم عن تسليم تصاريح الدخول إلا بعد سداد الرسوم وتوقف أمن

أمانى العزازى

أكد ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت -اليوم الإثنين- حكمها بقبول الطعن المقدم من النقابة ضد وزير المالية ومدير ميناء غرب بورسعيد، لفرضهم رسوم على دخول السيارات الخاصة بالمستخلصين وامتناعهم عن تسليم تصاريح الدخول إلا بعد سداد الرسوم وتوقف أمن الموانئ عن تسليم التصاريح الخاصة بالسيارات.

وأشار حافظ، إلى أن المحكمة قضت بإلزام أمن الموانئ بتسليم التصاريح ووقف قرار تحصيل الرسوم لحين البت في القضية التى أقامتها النقابة، لإلغاء قرار 488 لسنة 2015 الذي يطبقه ميناء غرب بورسعيد، أحد الموانئ التابعة لاقتصادية قناة السويس.

وقال إنه جارٍ إتمام الإجراءات القانونية مع أمن الموانئ لتنفيذ الحكم وتسليم التصاريح مع عدم تحصيل رسوم.

يذكر أن المادة 10 من القرار الوزارى 488 الصادر 2015 الخاص بمقابل الخدمات فى الموانئ، قد قضى بتحصيل رسوم من المستخلصين استناداً إلى استخدام البنية التحتية للميناء.

وقامت النقابة بتحريك دعوى قضائية لإلغاء البند 10.