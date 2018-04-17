القضاء الإدارى تنظر دعوى وقف أوبر وكريم.. 15 مايو

كشف محمود عبدالحميد، رئيس جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض، أن محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى ( أفراد ) حددت يوم 15 مايو المقبل موعدًا للنظر فى الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط «أوبر» و«كريم» محليًّا.وقال عبدالحميد لـ«المال

كشف محمود عبدالحميد، رئيس جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض، أن محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى ( أفراد ) حددت يوم 15 مايو المقبل موعدًا للنظر فى الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط «أوبر» و«كريم» محليًّا.

وقال عبدالحميد لـ«المال» إن الجمعية تقدمت بطلب إلى الدائرة المسئولة عن نظر الدعوى لتعديل الموعد المحدد إلى آخر قريب.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت فى 20 مارس الماضى، حكما بإلزام الحكومة، بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» الخاصتين لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت- والبرامج التى يستخدمها، وأمرت بإحالة موضوع الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، الجهة المختصة بإعداد التقارير القانونية بشأن الدعاوى، لأخذ الرأى القانونى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى «أوبر» و«كريم» لاستخدامهما أنظمة تشغيل تعتمد على تكنولوجيا التتبع الآلى «GPS»، بالإضافة إلى استخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب، بما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور.