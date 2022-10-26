القصير يوجه بتشجيع المزارعين على التوسع في محصول القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات، شمل الحث على التوسع في محصول القمح .

وخلال الاجتماع “القصير” شدد على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة وتشجيع الفلاحين على استخدمها سواء في الزراعة أو الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد، وفق بيان وزارة الزراعة.



الاجتماع تناول الاستعدادا لموسم زراعة محصول القمح والذي من المقرر أن يبدأ نوفمبر القادم .

“القصير” وجه بضرورة حث المزراعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة بعد الأسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول.



وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات.



كما أكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف.

وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.