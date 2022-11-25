القصير يوافق على صرف وتمويل 16 مليون جنيه لمشروع البتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (16,070,000 جنيه) لعدد 20 مستفيدًا من صغار المربّين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رءوس ماشية (217) رأسًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7,327 مليار جنيه لأكثر من 41,7 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم، أو عِجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف أنه تم إحياء المشروع القومى للبتلو فى منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، وما تم تمويله وإقراضه حتى الآن أكثر من 73 ضِعف المبلغ الذى بدأ به المشروع.

وأوضح الصياد أن المشروع القومى للبتلو فى بدايته كان يخصص التمويل والإقراض بفائدة بسيطة متناقصة 5% طبقًا لمبادرة البنك المركزى، وللعجول المحلية فقط،

ولكن مع تطور المشروع تمت إضافة العجول المستوردة سريعة النمو إلى المشروع فى عام 2020 من خلال عقد بروتوكول مع البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،

كما تمّت إضافة العِجلات المستوردة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم إلى المشروع عام 2021، لضخ كميات أكثر من اللحوم والألبان، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من ناحيته قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتم معاينات حظائر المستفيدين من قِبل وزارة الزراعة والبنك المموّل (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء،

وفور تسلم المستفيد الرءوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطرى المختصة لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها،

مؤكدًا أن نسبة استرداد القرض تقترب كثيرًا من الــ100%، مما يؤكد وعي المستفيدين وجديتهم فى استخدام القرض فيما خُصّص من أجله.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصرى، أو بنك أهلى مصري والمنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).