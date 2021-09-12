القصير يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري» بمشاركة 250 شركة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بافتتاح المعرض الزراعي الدولى "صحاري" يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة حوالي 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة. وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال إن المعرض هذا العام…

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بافتتاح المعرض الزراعي الدولى “صحاري” يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة حوالي 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة.



وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال إن المعرض هذا العام يأتي في إطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أثبت أنه من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.



وأشار إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة موجها التحية للفلاح المصري.



وأضاف القصير ،أن القطاع الزراعى في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا إلى أن لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي، من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأشار إلى مشروع تحديث الري والتحول إلى نظم الري الحديثة، الجاري تنفيذها حاليا حيث توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى 10 سنوات، كما أوضح أن هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى احتلال مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وايطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخما من عروض الشركات المتخصصة فى نظم ومستلزمات الرى الحديث، كما يشهد أيضا عروضا من البنوك لعرض منتجاتها.

ويعد “ﺻﺤﺎرى” ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.