القصير يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت وناشد الوزير السادة المربّين ضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوّة من هذه الحملة كما ناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته قال د. عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربّين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربّي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين.

وأكد محمود أنه بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربّين.

وأضاف أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربّين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وقال محمود إنه يتم تعريف المربّين بأهمية التأمين على مواشيهم،وكذلك تم التأكيد على اللجان بالقيام بترقيم الحيوانات وتسجيل ميعاد تلقّي جرعات التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان حتى يتسنى لهذه اللجان تحديد ميعاد الجرعات التنشيطية من اللقاح مستقبلًا.