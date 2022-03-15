اقتصاد وأسواق

«القصير» يشهد الحفل الختامي لانتهاء الدورات التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة

وزارة الزراعة تنظم أول برنامج تدريبي في الأقصر
الصاوي أحمد 12:01 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 12:01 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحفل الختامي لانتهاء الدورات التدريبية لمركز الأقصر التنسيقي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وقام بتسليم شهادات التدريب لـ 32 مبعوثا من 11 دولة افريقيا بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسيريلانكا.

حضر اللقاء السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية المصري للشئون للشئون الأفريقية وبرافين أجروال مدير برنامج الغذاء العالمي ، وبعض سفراء الدول الأفريقية.

وفي بداية كلمته رحب القصير بالحضور من وزارة الخارجية المصرية وبعض سفراء الدول والمتدربين وممثل برنامج الغذاء العالمي ورئيسى لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة.

وقال إن هناك تعاونا كبيرا مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية حيث تقوم الدولة المصرية حاليا بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى وقال إن الزراعة في الفترة الأخيرة أثبتت أنها من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول ولم تعد فقط مسئولة عن الأمن الغذائي ولكنها أصبحت أيضا أمن قومي.

وأضاف القصير إننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهدته الزراعة في السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة وقال إننا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نقدم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية وأيضا تعميق التعاون مع كل الدول في العالم سواء من خلال التدريب هنا أو الزيارات واللقاءات المباشرة.

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وقال وزير الزراعة إن هناك اتفاقا مع برنامج الغذاء العالمي أن يكون مركز الأقصر التنسيقي منصة للتدريب لكل الدول الأفريقية وأن يكون منارة لتدعيم الزراعة وبصفة خاصة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالجنوب.

وأشار إلى أن معظم المشروعات تتم حاليا في صعيد مصر بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاحتوائية وهي تنمية كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع وأيضا ريادة الأعمال والابتكارات بصفة خاصة في مجال الزراعة.


وأوضح القصير أن هناك قضايا كثيرة أتمنى أن تحظى باهتمام الزملاء الباحثين في الدول الأفريقية منها قضايا المياه والملوحة والتعامل مع التغيرات المناخية والتصحر والأمراض ويجب أن نسعى لتقديم حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية لهذه الموضوعات الهامة المؤثرة في الأمن الغذائي للدول.


وأشار القصير إلى أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتحتاج إلى التكامل من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات والبحوث في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم في ذلك.

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وأشاد القصير بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تدريب المبعوثين الأفارقة، كما وجه الشكر إلى العاملين في العلاقات الزراعية الخارجية والمركز الدولي للزراعة.

ومن ناحيته أعرب برافين أجروال مدير برنامج الغذاء العالمي عن سعادته ببدء نشاط مركز الأقصر التنسيقي لنشر المعرفة والدور الذي سيقوم به ليس فقط في نقل الخبرات المصرية للمتدربين في المجال الزراعي وهو ما لاحظه أثناء فترة التدريب والاندماج الذي حدث بين المتدربين ومصر بحضارتها القديمة تخلق زخمًا من المعرفة لدى المتدربين، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع مصر منذ سنوات طويلة ويتطلع إلى تدعيم وزيادة وتوثيق هذا التعاون مستقبلًا، كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التزاوج ما بين المركز الدولي للزراعة بتاريخه الطويل ومركز الأقصر التنسيقي وهو ما سيكون له دور كبير في إثبات إمكانية تحقيق النجاح فيما يتعلق بجنوب الجنوب.

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وقال د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن مصر سعت خلال الأعوام الماضية إلى تعاون جنوب الجنوب من خلال التعاون مع شركاء التنمية ولقد كان لبرنامج الغذاء العالمى دور كامل ملموس فى تطبيق استراتيجيته الجديدة (2018 – 2023)، حيث حرص البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على إنشاء أول مركز لتدريب المعنيين بالزراعة بكافة أشكالها بمحافظة الأقصر بصعيد مصر وقد كان الهدف من اختيار مدينة الأقصر لإقامة هذا المركز ما تتمتع به من تاريخ حضارى طويل حيث كانت فى أحد العصور عاصمة لصعيد مصر.


وأضاف موسى أنه كان هناك حرص من وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى على أن يكون إطلاق عمل المركز عاكساً للهدف من إنشائه ألا وهو تعاون جنوب الجنوب بمعناه الواسع أى التعاون بين دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى
وهو ما إنعكس من خلال مشاركة 32 ضيفاً ولن أقول متدرباً وهم فى بلدهم الثانى مصر.

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بقلم الصاوي أحمد

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