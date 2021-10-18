القصير يشدد على توفير مستلزمات الانتاج للمزارعين والمربين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الانتاج الزراعي بما يشمل النباتي والحيواني والبيطري.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والامصال اللقاحات البيطرية للمزارعين والمربيين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الانتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالاسعار المناسبة، وذلك بهدف حماية المزارع والمربي بما يساهم ايضا في تحقيق التنمية الزراعية.

وأكد على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الامر الذي يساهم في زيادة انتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.

وأشار القصير الى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على اسواق المبيدات والأسمدة والتقاوى واللقاحات والاعلاف بشكل مستمر، لافتا الى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات الى المزارعين والمربية بجودة عالية وسعر مناسب.

حضر الاجتماع رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحسين الاراضي، ورئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، ورئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، ورئيس لجنة المخصبات.