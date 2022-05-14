«القصير» يبحث مع وزير الفلاحة التونسي التعاون في الإنتاح النباتي والحيواني والصادرات الزراعية



عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة التونسي وخلال الاجتماع أكدا الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خاصة أنها تشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية.

وبحث القصير وإلياس سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في مجال الثروة الحيوانية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تحسين السلالات والأمصال واللقاحات البيطرية وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الأقفاص البحرية وتربية أسماك التونة وأيضا نقل التجربة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والمفرخات بالمياه العذبة والمالحة وكذا تربية الجمبري.



الوزيران اتفقا أيضا على دعم التعاون في مجال الزراعات العضوية ومكافحة الآفات العابرة للحدود مثل دودة الحشد الخريفية ومكافحة سوسة النخيل الحمراء وتبادل الخبرات في مجال تطوير المحاصيل الزيتية خاصة زيت الزيتون وكذلك برامج تربية تقاوى المحاصيل الاستراتيجية والبذور والخضر.



القصير وإلياس اتفقا كذلك على دعم التعاون في مجال البحوث التطبيقية وبناء القدرات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الصادرات الزراعية وعقد اجتماع عاجل بين الحجر الزراعي المصري والتونسي وتم تحديد نقاط اتصال ولجان فنية من الجانبين في كل التخصصات الفنية مهمتها الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإزالة أي عقبات تواجه تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين.



وفي نهاية اللقاء قام الوزيران بالتوقيع على البيان الختامي للمحادثات الثنائية حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية وبعض قيادات وزارة الفلاحة التونسية.