«القصير» يبحث مع مدير اليونيسكو تطوير الحدائق النباتية والمتاحف الزراعية وبناء قدرات صغار المزارعين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة ‏‏حيث قدم لها التهنئة علي توليها المنصب مؤخرا وتمني لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة .

‏وأعرب عن امتنانه لمبادرة اليونسكو للبدء في تعزيز أواصر التعاون بين المنظمة والوزارة وأكد علي أهمية بحث الموضوعات المشتركة من خلال تشكيل مجموعة فنية من الوزارة والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو ومناقشة كل الموضوعات المشار إليها على المستوى الفني حيث تضع الدولة المصرية علي رأس أولوياتها تطوير المناطق الريفية وبناء قدرات صغار المزارعين والمرأة والسعي المتواصل لتطوير ورقمنة الإرشاد الزراعي.

كمًا أعرب عن سعادته بقيام منظمة اليونسكو بتبنى مشروعات وأفكار جديدة تتعلق بتطوير الحدائق النباتية والمتاحف الزراعية وطلب في الوقت ذاته قيام اليونسكو بالمساهمة في حل مشكلة المخلفات الزراعية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، .

ومن جانبها، أكدت “سانز” على أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للمنظمة وذلك في إطار اهتمام منظمة اليونسكو بالتنوع الحيوي وثقافات وعادات وتقاليد المجتمعات الريفية وبحث آليات التطوير الممكن لهذه المجتمعات بحيث تتوافق مع تطورات العصر الحديث .

وقالت إن اليونسكو تهتم أيضا بالحدائق النباتية وتدريب صغار المزراعين، فضلا عن إعداد خرائط بحصر وتصنيف الكائنات الحية النباتية منها والحيوانية الموجودة بالبيئات المختلفة.

وأشارت إلى الاهتمام العالمي المتزايد حاليا بنشر الوعي بأهمية محصول الدخن للمساهمة في سد الفجوات الغذائية الموجودة علي مستوي العالم وخاصة بالدول النامية والمناطق الهامشية .

اقترح “القصير” إمكانية صياغة بروتوكول تعاون بعد اتفاق الجانبين على بنوده الفنية يتم التوقيع عليه لاحقًا، موضحا أن مثل هذا التعاون سيكون نموذجا فريدا من نوعه للتعاون المستقبلي بين وزارة الزراعة ومنظمة اليونسكو.