القصير يبحث المشروعات المستقبلية مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق ، لبحث أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، ومشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .



‏وطلب مدير عام المنظمة العربية الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبنانى في الاستزراع السمكي نظرا لقيام المنظمة العربية بانشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية .



كمًا عرض “الدخيري” مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين اوضاع الامن الغذائي المحلي والإقليمي

“القصير” أكد على إهتمام الدولة المصرية بدعم الاشقاء في السودان.

وبحث الذخيرى مع وزير الزراعة المشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات انتاج وتصنيع الالبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الآمن الغذائي.



