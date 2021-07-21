«القصير» يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية للأجيال القادمة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في تصريحات صحفية اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، كما أن الدولة تنفق أموالا طائلة من أجل استصلاح أراض جديدة في الصحراء ولذلك يجب علينا الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات.

وأضاف القصير أنه في سبيل ذلك اتخذت الوزارة بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية، بالإضافة الى المرور الدوري والمستمر لمشرفى الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد.

وتلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

ومن ناحيته أكد أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن وزير الزراعة يتابع أداء الإدارة لحظة بلحظة ويتلقى تقريرا على مدار الساعة عن جهودها في منع التعدي على الأراضي الزراعية وأيضا الإزالات في المهد، كما أن الوزير يتدخل في إزالة المعوقات التي تواجه عمل حماية الأراضي.

وأضاف عيسى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي والنزول بها إلى أدنى مستوياتها، كما أنها ارتفعت بنسبة الإزالة في المهد الى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى أصلها وزراعتها.

والجدير بالذكر أنه بالتنسيق بين وزارة الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي تمت إزالة جميع حالات التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.