القصير يؤكد ضرورة التركيز على قصص النجاح بين «الزراعة» و«الفاو» وتعميم تطبيقها عالميا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دان جوستافسون مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية وذلك بحضور د. عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.



وأشاد “القصير” بالتعاون وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ الـ COP27، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمرات المناخ القادم الـ COP 28.



كما أكد على ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

“القصير” أشار إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه.



‏وزير الزراعة أكد أيضا على أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الأقصر التنسيقي والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي افضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه أكد “جوستافسون” على أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو، حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام 1974 مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.

حضر اللقاء د. نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر وعن الجانب المصري د سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.