القصير ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آليات زيادة التنمية الزراعية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء آليات زيادة التنمية الزراعية ، خلال اجتماعهما اليوم بمقر وزاره الزراعة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن الاجتماع بحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات

بدلا من نقل البضائع من القاهرة مما يؤدي إلى زيادة أسعارها .

وناقش الاجتماع تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة، وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي وكذلك مشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها وأيضا منفذا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.

كما اتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء أيضا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات.

ولفت البيان إلى اتفاق الجانبين على بحث مدى إمكانية إنشاء وحدة للتلقيح الاصطناعى للجمال خاصة فى ظل إقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال فى ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن .

وأضاف البيان أن القصير وفودة اتفقا أيضا على تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنه تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دوري على الوزير والمحافظ.