القصير ومحافظ الوادى الجديد يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا بحضور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض مديري المعاهد البحثية ورئيسا الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوي.

تناول الاجتماع سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

القصير والزملوط بحثا أيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الانواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور، حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل كما بحثا الاهتمام بإنتاج التقاوى والتصنيع الزراعي وبالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي، وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية بمحافظة الوادي الجديد.