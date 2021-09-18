اقتصاد وأسواق

القصير: وزارة الزراعة تحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الإنتاجية (فيديو)

من خلال شراكة مع شركات أجنبية
محمد مجدي 11:14 م, السبت, 18 سبتمبر 21 11:14 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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أكد السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لانتاج بذور الخضروات والذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر في غاية الأهمية ، خاصة وأن مصر متفوقة في إنتاج تقاوي القمح والذرة .

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد أنه لا توجد مشكلة في تمويل مشروع إنتاج بذور الخضروات في مصر.

و أضاف القصير أن وزارة الزراعة تحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الانتاجية وهناك شراكة من شركات أجنبية في هذا المجال ، و تم عرض نتائج انتاج بذور الخضروات المصرية على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم .

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و تابع القصير أنه تم الموافقة على 11 محصول على رأسهم الطماطم وتم تسجيل 25 صنف من تلك المحاصيل و البدء في إنتاجها ، مشيرا إلي أن مرحلة انتاج التقاوي تحتاج إلى فترة للتأكد من إنتاجية الصنف وتأقلمه مع البيئة .

وأشار القصير إلى أنه يمكن زراعة التقاوي في كافة الأماكن الصالحة للزراعة ، قائلا إن مصر تعاني محدودية المياه وأحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية الموارد المائية، والرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الاستفادة من كل نقطة مياه.

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وقال القصير إن مصر تنفق المليارات من أجل توفير المياه لزراعة الأراضي الزراعية عن طريق إنشاء محطات مياه ومحطات رفع مياه ، كما أن الرئيس تابع مع وزارة الزراعة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي ، والاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في الزراعة .

و أوضح القصير أن المشروعات الكبرى في مصر تبلغ مساحتها حوالي 4 ملايين فدان جديدة صالحة للزراعة وتحتاج إلى تنويع كبير في مصادر المياه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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