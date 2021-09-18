القصير: وزارة الزراعة تحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الإنتاجية (فيديو)

أكد السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لانتاج بذور الخضروات والذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر في غاية الأهمية ، خاصة وأن مصر متفوقة في إنتاج تقاوي القمح والذرة .

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد أنه لا توجد مشكلة في تمويل مشروع إنتاج بذور الخضروات في مصر.

و أضاف القصير أن وزارة الزراعة تحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الانتاجية وهناك شراكة من شركات أجنبية في هذا المجال ، و تم عرض نتائج انتاج بذور الخضروات المصرية على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم .

و تابع القصير أنه تم الموافقة على 11 محصول على رأسهم الطماطم وتم تسجيل 25 صنف من تلك المحاصيل و البدء في إنتاجها ، مشيرا إلي أن مرحلة انتاج التقاوي تحتاج إلى فترة للتأكد من إنتاجية الصنف وتأقلمه مع البيئة .

وأشار القصير إلى أنه يمكن زراعة التقاوي في كافة الأماكن الصالحة للزراعة ، قائلا إن مصر تعاني محدودية المياه وأحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية الموارد المائية، والرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الاستفادة من كل نقطة مياه.

وقال القصير إن مصر تنفق المليارات من أجل توفير المياه لزراعة الأراضي الزراعية عن طريق إنشاء محطات مياه ومحطات رفع مياه ، كما أن الرئيس تابع مع وزارة الزراعة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي ، والاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في الزراعة .

و أوضح القصير أن المشروعات الكبرى في مصر تبلغ مساحتها حوالي 4 ملايين فدان جديدة صالحة للزراعة وتحتاج إلى تنويع كبير في مصادر المياه .