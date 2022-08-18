القصير: متابعة تنفيذ الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بعد الإعلان عن الأسعار المحفزة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل في العديد من الملفات المهمة .

أكد “القصير” في بداية الاجتماع على أهمية التعاون والعمل الجماعى بين جميع قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لتكثيف العمل وبفكر مختلف والتواجد الميداني الدائم مع المزارعين.



وشدد على ضرورة متابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية وخاصة القطن والذرة والأرز وإجراء الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة فعليا من على أرض الواقع ، ومتابعة تنفيذ الزراعة التعاقدية في محصول الذرة خاصة بعد الإعلان عن الاسعار المحفزة لتوريد المحصول لمصانع الاعلاف .



كما شدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والمرور الدائم على الاحواض، وازالة اي حالة تعدي في المهد، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتعديين، لافتا الى ان توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، انه لا تهاون مع اي متعدي، باعتبار الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي.

وأكد القصير على ضرورة الرقابة على ملف الاسمدة والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج مع ضرورة توزيع التقاوى مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت كافي والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية





وطالب وزير الزراعة باستكمال حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية كذلك متابعة مراكز تجميع الألبان، ومشروع البتلو، والتوعية بأهمية الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات