القصير: لو لم نقم بعمل المشروعات الزراعية الكبرى سنعاني في ظل الأزمة العالمية الحالية

قال وزير الزراعة السيد القصير إن المشروعات الزراعية الكبرى مثل “مستقبل مصر”، تعتبر أمنًا غذائيًا للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر تعمل وفق خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير مع برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت، تعليقًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد وزير الزراعة بنجاح الدولة المصرية في تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية.

وأضاف القصير أن “مساحة المشروع 2.2 مليون فدان وباكورة المشروع 350 ألف فدان رأيناها اليوم. ولو لم نقم بعمل المشروعات الزراعية الكبرى، لكنا سنعاني في ظل الأزمة العالمية المتواجدة حاليًا”.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بزيادة نسبة التقاوي المعتمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدولة لجأت إلى بدائل كثيرة لتوفير المياه للمشروعات الزراعية القومية؛ حيث إن الدولة تستخدم أساليب الري الحديثة، مؤكدا أن حصة مصر من المياه لم تتغير وما زالت كما هي.

وتابع: “نعمل على استصلاح من 3-4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية، ونستهدف استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية”، مؤكدا أن مشروع مستقبل مصر سيزيد من قدراتنا الزراعية.

