القصير : قطاع الزراعة يشهد انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ان قطاع الزراعة يشهد انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد الوزير في تصريحات له اليوم أن القطاع يساهم في حوالي 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25% من العمالة كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخر بالإضافة الى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات وأضاف “القصير” ان الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة على النحو التالي.

وكشف وزير الزراعة أنه تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة فقد تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة و الجامعات المصرية و التى بلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان فى مناطق شمال ووسط سيناء , جنوب الوادى وتوشكى و درب البهنساوى بغرب المنيا ، الوادى الجديد ، مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف اضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية بما يوازي أكثر 2 مليون فدان.