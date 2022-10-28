القصير : صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال 2022

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى 26 أكتوبر 2022، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و285 ألفًا و820 طنًّا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 335 ألفًا و639 طنًّا عن العام الماضي الذي بلغت فيه حوالي 4 ملايين و950 ألفًا و181 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و637 ألفًا و71 طنًّا،

بالإضافة إلى تصدير 861 ألفًا و901 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح،

بينما تم تصدير 386 ألفًا و11 طن بصل، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتلّ العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 152 ألفًا و445 طنًّا،

في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 150 ألفًا و864 طنًّا، بينما احتلّت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 104 آلاف و645 طنًّا،

واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 98 ألفًا و350 طنًّا، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 55 ألفًا و538 طنًّا،

بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 36 ألفًا و248 طنًّا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 28 ألفًا و796 طنًّا،

وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و425 طنًّا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9096 طنًّا،

وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8722 طنًّا.