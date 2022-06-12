القصير: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن خلال 6 أشهر

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022.

وأضاف “القصير” أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الاجنبية وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وأشار القصير إلى أن الصادرات الزراعية من الموالح سجلت مليونا و486 ألفا 344 طنا، بالإضافة إلى تصدير 746 ألفا و 950 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 152 ألفا و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وأضاف القصير أن الفاصوليا احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألفا و472 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألفا و635 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و878 طنا.

وأضاف القصير أن صادرات مصر من العنب على المركز السابع بإجمالي 27 ألفا و380 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و296 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طنا.