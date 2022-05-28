القصير: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن العام الحالى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألف و 312 طنا من المنتجات الزراعية.

القصير وجه الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.



وأضاف “القصير” أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الأجنبية.



وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.



حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و359 ألفا 292 طنا ، بالإضافة إلي تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا.

في حين جاءت البطاطا فى المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.