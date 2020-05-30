القصير : رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني لتوفير اللحوم والألبان

أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن مزرعة قطاع الإنتاج بالقرضا بمحافظة كفر الشيخ، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها حوالي 1800 فدان، من بينها 800 فدان مزروعة بمحصولي القمح والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليًّا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.

جاء ذلك خلال تفقُّد السيد القصير، وزير الزراعة، مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بكفر الشيخ، حيث استمع إلى عرضٍ مفصّل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية من الدكتور مصطفى عبد الرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانًا، بها 215 رأسًا من الأبقار الحلاب.

وأكد وزير الزراعة ضرورة الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجًا يُحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيسهم أيضًا في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ.

ولفت القصير إلى أنه يجري العمل حاليًّا على تطوير كل مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، وكذلك منتجات الألبان.

من جهته أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًّا مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الإنتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والإنتاج الحيواني والسمكي، الأمر الذي يجعل لها دورًا مهمًّا في المساهمة نحو تحقيق الأمن الغذائى.