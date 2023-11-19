القصير: حشد تمويلات بـ1.6 مليار دولار لصالح مشروعات الزراعة والري ضمن برنامج «نوفي»

قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال الزراعة والري، ضمن محور الغذاء لبرنامج نوفي بقيمة 3.400 مليار دولار ، مشيرا إلى حشد مبلغ نحو 1.600 مليار دولار منها من خلال ووزارة التعاون الدولي.

وأضاف القصير، أن ظاهرة التغير المناخي تعتبر أكبر التهديدات لكثير من المجتمعات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل التكيف معها أكثر صعوبة ويرفع التكاليف لمواجهتها، ولذلك يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الدول النامية لا تستطيع وحدها التغلب والتكيف على آثار التغيرات المناخية؛ لذلك يجب الالتزام بالتمويل الميسر المطلوب من المؤسسات الدولية على نحو اكثر استدامه.

جاء تلك التصريحات خلال كلمة وزير الزراعة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل انعقاد مؤتمر المناخ COP28، المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري.

وحضر المائدة المستديرة رؤساء وممثلو مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.