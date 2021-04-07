القصير: توجيه رئاسي بزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع في مشروع مستقبل مصر

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في مشروع مستقبل مصر لزراعة مليون فدان في الصحراء الغربية على أن تكون لها عائد اقتصادي مرتفع.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم في الـ200 ألف فدان زراعة القمح والبطاطس و بنجر السكر ، كما أن المشروع له أكثر من عائد اقتصادي على الدولة و المواطن .

وأضاف القصير ، أنه سيتم العمل على إقامة صناعات غذائية ومشروعات مكملة وإنتاجي حيواني وسمكي و تعبئة وتجهيز وذلك داخل نطاق مشروع مستقبل مصر ، إضافة إلى مشروعات صغيرة و متوسطة .

وتابع القصير ، أن العائد على المواطن خلق فرص عمل و تحقيق توازن في الأسعار و توفير السلعة و خلق مجتمعات عمرانية جديدة و رفع مستوي المعيشة للمواطنين.