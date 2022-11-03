القصير : تحصين أكثر من 830 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربّين والمزارعين، تلقّى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأعداد المحصَّنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، خلال الحملة التي بدأت 4 أكتوبر2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 686 ألفًا و190 رأسًا من الأغنام، و144 ألفًا و557 رأسًا من الماعز، حتى الأول من نوفمبر الحالي.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربّين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم؛ لحمايتها من الأمراض والأوبئة.