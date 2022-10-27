القصير : تحصين أكثر من 714 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأعداد المحصَّنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة، والتي بدأت 4 أكتوبر2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة،

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 590 ألفًا و326 رأسًا من الأغنام و123 ألفًا و23 رأسًا من الماعز حتى 25 أكتوبر الحالي.

كما أوضح التقرير أيضًا أنه تم تنفيذ عدد 42 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين على مستوى الجمهورية،

وعقد 570 ندوة إرشادية على مستوى 200 مركز و225 قرية؛ لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وخطورة المرض وشروط الأمن الحيوي.

كما أوضح أنه تم ترقيم وتسجيل عدد 7 آلاف و858 رأسًا من الأغنام والماعز.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربّين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم؛ لحمايتها من الأمراض والأوبئة.