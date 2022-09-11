القصير: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة كونه المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، النسخة 34 من المعرض الزراعي الدولي “صحاري”، الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا.

ويستمر المعرض والمؤتمر لمدة 4 أيام في الفترة من 11-14 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة “إنفورما ماركتس”، التي تعمل في مجال تنظيم المعارض حول العالم.

وأشاد القصير بتنظيم المعرض وعدد الشركات الأجنبية المشاركة به خاصة وأن المعرض هذا العام يأتي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الأساسية بل والتوجه إلى زيادة الفرص التصديرية .

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والتي أثبتت أنها أكثر القطاعات تحملا للصدمات وتحقيق معدل نمو متسارع، مشدداً على أن الدولة المصرية تعطي اهتماما كبيرًا للزراعة لأنها المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة.

وأضاف وزير الزراعة أن القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي.

ومن جانبها قالت هناء يوسف -مدير عام المعرض :”لدينا دور رائد لدعم توجيهات الحكومة المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال توفير العديد من الخدمات التي تساهم في تنفيذ تلك الإستراتيجية، حيث سيوفر المعرض لأول مرة الخدمات الإستشارية للمزارعين من خلال عدد كبير من كبار الخبراء المتخصصين في المجالات الزراعية، كما يتميز المعرض هذا العام بتغطية أكثر شمولاً لجميع الموضوعات المتداولة التي تخص قطاع الزراعة “.

وأضافت “كجزء من نمو المعرض وتماشياً مع احتياجات السوق، فقد خصص صحارى قطاع كامل للمياه وأنظمة الري يتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات: مضخات حفر آبار المياه العميقة، وأنظمة الري الحديثة، وآليات معالجة المياه.

وتابعت: إنه تماشيًا مع هدف المعرض المتمثل في ربط خبراء الصناعة وإنشاء شبكة ضخمة من المهنيين، يقدم المعرض برنامجًا للمطابقة، حيث يقوم ممثلو المعرض بتنسيق الإجتماعات المجدولة مسبقًا بين العارضين والزائرين ذوي الصلة عبر جميع الأنشطة التجارية المغطاة بناءً على الإهتمامات المشتركة لضمان أقصى نتيجة لكلا الطرفين.