القصير : الانتهاء من تطوير 230 مركزا لتجميع الألبان وإنشاء 41 أخرى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات رئاسية بتبنّي تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين، مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك أيضًا بهدف توفير ألبان آمنة وصحية.

وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركزًا، بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديدًا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية بها،

ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الانتفاع للقطاع الخاص، ليصبح لدينا 271 مركز تجميع ألبان مطورًا، والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كل تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم تسويق الألبان بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.