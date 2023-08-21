القصير: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف «الذرة والصويا» خلال أسبوعين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 141 مليون دولار، خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة، بحوالي 81 مليون دولار، وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 45 مليون دولار،

وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه، خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 17 أغسطس 2023) 7.2 مليون طن، منها 5.2 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.