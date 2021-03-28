اقتصاد وأسواق

القصير : الأمن الزراعي أصبح مسألة سياسية في ظل جائحة كورونا

أكد أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون فدان .
محمد مجدي 8:36 م, الأحد, 28 مارس 21 8:36 م, الأحد, 28 مارس 21

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أكد السيد القصير وزير الزراعة ، أن الأمن الزراعي بعد جائحة كورونا أصبح مسألة سياسية وليست غذائية فقط، مشيرا إلى أن محاور تحقيق الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي في المشروعات التي تتم مثل مشروع وسط وشمال سيناء و توشكي.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن مشروع الدلتا الجديدة والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون فدان .

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واضاف القصير ، أن الرئيس أعطي توجيهات بالعمل في المشروع والانتهاء منه خلال عام ونصف أو عامين على أقصي تقدير ، و المشروع يضم مجمعات صناعية و زراعية و سكنية .

وتابع وزير الزراعة ، أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد بتكلفة 200 ألف جنيه ، ويتم حاليا تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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