أرسلت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جاك» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «جاك JS3» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

وقفزت أسعار طرازات «جاك JS3» الفئة الأولى «SMART» إلى 302.9 ألف جنيه، بدلًا من 292.9 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «جاك JS3» الفئة الثانية «Topline» إلى 324.9 ألف جنيه، مقابل 314.9 ألفًا.

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» أعلنت في – يوم 23 مارس الجاري – عن زيادة أسعار طرازات «جاك JS3» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمي طراز «JAC JS3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جاك»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات جاك JS3 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وأنظمة التحكم عند صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات «مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ليد مدعمة بخاصية التسخين، وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية، وخاصية التسخين الحراري للزجاج الخلفي، وفتحة سقف، ومكيف هواء أتوماتيك».

زودت السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهرباء أوتوماتيك، ومسند يد أمامي وخلفي، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد الأمامية مع وجود خاصية التسخين».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – راديو- بلوتوث – شاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو – آبل كار بلاي” – مخرج USB – مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها».