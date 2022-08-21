«القصراوي جروب» تعلن زيادات جديدة في أسعار سيارات «جاك» خلال أغسطس

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوي جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات جاك بمختلف فئاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

أسعار جاك JS3

ارتفعت أسعار سيارات جاك JS3 فئة «SMART» إلى 379.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمي طراز JAC JS3 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

أسعار جاك JS4

رفعت المجموعة العربية المتحدة «القصراوي جروب»، أسعار طرازات جاك JS4 الفئة الأولى «Deluxe» إلى 429.9 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات جاك JS4 الفئة الثانية «Ultimate» إلى 464.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز جاك JS4 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

أسعار جاك J7

حددت المجموعة العربية المتحدة «القصراوي جروب»، أسعار سيارات جاك J7 الفئة الأولى «DELUXE» إلى 432.9 ألف جنيه.

وقدرت أسعار طرازات جاك J7 الفئة الثانية «ULTIMATE» إلى 459.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز جاكJ7 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.