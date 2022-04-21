«القصراوي جروب» تعلن أسعار سيارات «جاك JS3» الجديدة

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جاك» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «جاك JS3» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

وصعدت أسعار طرازات «جاك JS3» الفئة الأولى «SMART» إلى 327.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 302.9 ألفًا سابقًا.

وارتفع سعر سيارات «جاك JS3» الفئة الثانية «Topline» إلى 349.9 ألف جنيه، بدلًا من 324.9 ألفًا.

وينتمي طراز «JAC JS3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جاك»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.