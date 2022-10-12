«القصراوي جروب» تطرح أول دفعة من ميكروباص «جولدن دراجون» المجمع محلياً

أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «جولدن دراجون، وجاك»، عن طرح نسخة مجمعة محليًا من ميكروباص جولدن دراجون سعة 14 راكبًا، بسعر 335 ألف جنيه داخل السوق المصرية.

قال مصدر مسئول بالشركة، إن تلك الخطوة تأتى في إطار الدخول في مجال التصنيع المحلى وتقليص الكميات المستوردة من المركبات، خاصة مع تفاقم أزمات الاستيراد، وارتفاع التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار خدمات الشحن الدولي.

وأضاف أن مشروع التصنيع المحلي سيسهم بشكل كبير في توفير الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب، علاوة على تعزيز فرص المشاركة في مشروعات الدولة، ومن بينها مبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي.

كان الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، أعلن عن انضمام ميكروباص «جولدن دراجون» لمشروع مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعي «الميكروباص»، ويتم تقديمه بفئة واحدة مزودة بأنظمة التشغيل المزدوج «الوقود – الغاز»، بسعر 276.5 ألف جنيه في حالة السداد النقدي من قبل المستهلكين.

وتابع أن الشركة تمكنت من إنتاج ميكروباص جولدن دراجون بمصانع “أبو الفتوح للسيارات”، بالتعاون مع ممثلين من الشركة الصينية للإشراف على عمليات التصنيع.

يذكر أن العلامة الصينية «جولدن دراجون» قد استحوذت على حصة سوقية 20%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» في مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 720 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».