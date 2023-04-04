«القصراوي جروب» ترفع أسعار ميكروباص «جولدن دراجون» بنحو 100 ألف جنيه

أخطرت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جولدن دراجون، وجاك»، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار ميكروباص جولدن دراجون بقيمة تتراوح من 46 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات.

وارتفعت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى «البنزين- عادى» إلى 570 ألف جنيه مقابل 514 ألفا.

وحددت مركبات «جولدن دراجون» الفئة الثانية «بنزين- مكيف» بنحو 590 ألف جنيه، بدلًا من 534 ألفا.

وقفزت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» الفئة الثالثة «ديزل- عادى» إلى 615 ألف جنيه، مقارنة بنحو 569 ألفا.

وقدرت مركبات “جولدن دراون” الفئة الرابعة «ديزل – مكيف» بنحو 635 ألف جنيه، بدلًا من 589 ألفا.

وصعدت أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» الفئة الخامسة «ديزل- مكييف» إلى 625 ألف جنيه، مقارنة بنحو 575 ألفا.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون المجمعة محليًا

حددت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع أسعار سيارات ميكروباص جولدن دراجون ذات النسخة المجمعة محليًا بنحو 495 ألف جنيه بدلًا من 395 ألفا.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار ميكروباص جولدن دراجون في مصر خلال أبريل 2023: