«القصراوي جروب» ترفع أسعار سيارات «جاك JS4» بقيمة 24 ألف جنيه

أخطرت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «جاك JS4» بقيمة 24 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وصعدت أسعار طرازات «جاك JS4» الفئة الأولى «Deluxe» إلى 368.9 ألف جنيه، مقابل 344.9 ألفًا سابقًا.

وارتفع سعر سيارات «جاك JS4» الفئة الثانية «Ultimate» إلى 398.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 374.9 ألفًا.

وينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.