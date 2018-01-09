القصراوي تفتتح مركز خدمة بالمقطم

أحمد نبيل وأحمد شوقي افتتحت مجموعة القصراوى للسيارات -وكيل جاك- مركز خدمة 3S لسيارات العلامة الصينية بالمقطم على مساحة 5 آلاف متر. وأوضح أحمد عبد الوهاب، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بمجموعة القصراوي، على هامش مؤتمر الإعلان عن الافتتاح، اليوم الثلاثاء، أن المركز يستوعب 100 سيارة يوميًا، وذلك ضمن م

أحمد نبيل وأحمد شوقي

افتتحت مجموعة القصراوى للسيارات -وكيل جاك- مركز خدمة 3S لسيارات العلامة الصينية بالمقطم على مساحة 5 آلاف متر.

وأوضح أحمد عبد الوهاب، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بمجموعة القصراوي، على هامش مؤتمر الإعلان عن الافتتاح، اليوم الثلاثاء، أن المركز يستوعب 100 سيارة يوميًا، وذلك ضمن مجموعة من النجاحات للعلامية الصينية مع شركة القصراوي، ونجحت خلال الفترة الماضية في الاستحواذ على توكيل شاحنات “جاك” بعد استحواذها منذ نحو عامين على وكالة الملاكي.

واعتبر اسلام القصراوي، نائب رئيس مجموعة القصراوي للسيارات، أن جاك تعتبر الأعلى جودة بالنسبة للسيارات الصينية المطروحة في السوق المحلية، وتقدم أطول فترة للضمان حيث تصل لـ 5 سنوات أو 150 ألف كم.

وأضاف أن افتتاح المركز يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للشركة التي تركز على التوسع في استثمارات خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأشار إلى أن مبيعات جاك الأم تبلغ 500 ألف سيارة في مختلف الأسواق العالمية.