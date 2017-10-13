القصراوي ترفع أسعار جاك S2 رغم اختفائها

أحمد شوقيرفعت المجموعة العربية للتجارة "القصراوي" وكيل جاك أسعار طراز S2 بما يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه رغم اختفاء السيارة بشكل كامل من معارض التجار والموزعين والوكيل ذاته؛ بسبب عدم وصول دفعات جديدة من السيارة الصينية.وأوضح مصدر بمجموعة القصراوي أن الفئة الأولى من السيارة سجلت بعد الزيادة 209 أ



أحمد شوقي

رفعت المجموعة العربية للتجارة “القصراوي” وكيل جاك أسعار طراز S2 بما يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه رغم اختفاء السيارة بشكل كامل من معارض التجار والموزعين والوكيل ذاته؛ بسبب عدم وصول دفعات جديدة من السيارة الصينية.

وأوضح مصدر بمجموعة القصراوي أن الفئة الأولى من السيارة سجلت بعد الزيادة 209 ألف جنيه مقابل 189 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه؛ بنسبة ارتفاع 10.6%؛ فيما سجلت الفئة الأعلى من السيارة زيادة بقيمة 10 آلاف جنيه لتصل إلى 224 ألف جنيه مقابل 214 ألف بنسبة ارتفاع 4.7%.

وأوضح أن جاك S3 ارتفعت أيضًا إلى 246 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 239 ألف بزيادة 7 آلاف جنيه بزيادة 2.9%؛ كما ارتفعت الفئة الثانية من السيارة إلى 263 ألف جنيه مقابل 259 ألف بزيادة 4 آلاف جنيه بنسبة نمو 1.5%.

وأضاف ان الفئة الأعلى من جاك S3 قد ارتفعت بواقع 4 آلاف جنيه أيضًا لتصل إلى 273 ألف جنيه مقابل 269 ألف بنسبة ارتفاع 1.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن جاك S3 تتوفر بالمعارض لكن بعض فئاتها وألوانها تعاني من نقص في المعروض.