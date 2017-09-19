القصراوي تجهز هايما V70 لأوتوماك فورميلا.. وتدشن 5 مراكز خدمة

أحمد شوقيتستعد الشركة المتحدة لتجارة السيارات- القصراوي للكشف عن طراز هايما V70 الـ7 راكب، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء.وأوضح مصدر مسئول في الشركة أن الكشف عن السيارة غدًا يستهدف فقط التسويق لها على أن يتم فتح باب الحجز نها



أحمد شوقي

تستعد الشركة المتحدة لتجارة السيارات- القصراوي للكشف عن طراز هايما V70 الـ7 راكب، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء.

وأوضح مصدر مسئول في الشركة أن الكشف عن السيارة غدًا يستهدف فقط التسويق لها على أن يتم فتح باب الحجز نهاية العام مع وصول الدفعة الأولى من السيارة.

وأشار إلى أن الشركة رفضت فتح باب الحجز في الوقت الراهن لعدم الاستقرار بعد على السعر النهائي للسيارة التي يعلن عنها في مصر لأول مرة.

وأوضح أن القصراوي ستقدم أيضًا على هامش أوتوماك فورميلا السيارتين هايما M3 وهايما S5 الذين تم طرحهما بالفعل في السوق المحلية عند تدشين العلامة التجارية خلال الشهول القليلة الماضية موضحا أنه يتم تسليم السيارات من هذين الطرازين إلى العملاء مباشرة فور التعاقد بين الطرفين.

وبالنسبة لمراكز خدمة ما بعد البيع قال المصدر إنه تم بالفعل تدشين 4 مراكز لخدمة عملاء هايما على أن يتم تدشين 5 مراكز جديدة مع بداية 2018؛ لافتًا إلى أن المراكز التي دخلت الخدمة بالفعل تتركز في القاهرة بواقع 3 مراكز في جسر السويس والشيخ زايد وأبو رواش بالإضافة إلى مركز في العامرية بمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة بقطاع خدمات ما بعد البيع تركز على التوسع في المحافظات الأخرى حيث ستتضمن تدشين مراكز جديدة في المنصورة وطنطا والتجمع.