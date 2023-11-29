«القصراوي» تجدد عقد وكالتها مع «جاك» الصينية لمدة 5 سنوات

جددت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب» عقد وكالتها الحصرية مع شركة «جاك» الصينية لمدة 5 سنوات حتى عام 2028، لتتولى أعمال استيراد طرازاتها، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

قال أحمد حاتم، مدير عام «جاك» بالمجموعة العربية للتجارة والتوزيع إنها تمكنت مؤخراً من حسم مفاوضات تجديد عقودها مع الشريك الصينى «جاك»، موضحا أنه تم الاتفاق على تسريع خطط طرح الطرازات الجديدة.

وأضاف أن «القصراوى جروب» تدرس طرح سيارات كهربائية ومن أبرزها «j7، وjs4» بعد استيراد عينات محدودة منها للاختبار محليًا، يعقبها تحديد الفئات التى تتناسب مع متطلبات السوق، ومتوقعاً تقديمها رسميًا بداية من العام المقبل.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع الجانب الصينى على الدخول فى مجال التصنيع المحلى لبعض الطرازات، بجانب استمرار تقديم السيارات المطروحة من «جاك» وهى «JS2، وJ7، وJS3، وJS4».

وأكد أن مجال التصنيع داخل مصر يمثل فرصة لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد، والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين، التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج.

وأوضح أنه يتم إجراء دراسة جدوى اقتصادية للطرازات المقترح تصنيعها ومنها «js7، وjs2» من حيث إجمالى التكلفة والعامل السعرى للفئات المؤهلة للمنافسة محليًا.

وتابع أن «جاك» مهتمة باختراق الأسواق الأفريقية من خلال تصدير المركبات المقرر تصنيعها فى مصر، خاصة مع تراجع تكلفتها مقارنة بشحنها من موانئ «بكين».

يذكر أن العلامة الصينية «جاك» احتلت المرتبة الثامنة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر خلال العام الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1715 مركبة فى مختلف وحدات المرور، بحسب التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات.