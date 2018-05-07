القصراوي تتعاقد مع 4 بنوك لتقسيط تكاليف الصيانة بأجل 6 أشهر

المال - خاص:تعاقدت مجموعة القصراوي، الوكيل الحصري لسيارات جاك، مع 4 بنوك - هى" QNB وCIB واﻷهلي ومصر"؛ لتقسيط تكاليف الصيانات الدورية على طرازاتها بأجل يصل إلى 6 أشهر بدون فوائد.وأكدت الشركة عبر التواصل مع خدمة العملاء، أن البرنامج المقدم من البنوك اﻷربعة يشترط حمل العملاء بطاقات ائتمانية V

المال – خاص:

تعاقدت مجموعة القصراوي، الوكيل الحصري لسيارات جاك، مع 4 بنوك – هى” QNB وCIB واﻷهلي ومصر”؛ لتقسيط تكاليف الصيانات الدورية على طرازاتها بأجل يصل إلى 6 أشهر بدون فوائد.

وأكدت الشركة عبر التواصل مع خدمة العملاء، أن البرنامج المقدم من البنوك اﻷربعة يشترط حمل العملاء بطاقات ائتمانية VISA تتضمن قيمة تكاليف الصيانة الدورية بالكامل؛ للحصول علي تقسيط تكاليف الصيانات الدورية، كما أعلنت القصراوي عن إطلاق خصومات علي قطع الغيار والمصنعيات بنسبة 20%.

ووفقا لقوائم تكاليف الصيانات الدورية لجاك S2: فإن أسعار صيانات 10 آلاف كيلو تبلغ 1271 جنيها تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، وتقدر تكاليف صيانة 20 و60 و100ألف كيلو بـ 1340 جنيها تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء.

وتبلغ أسعار الصيانات الدورية 30 ألف كيلو 1071 ألف تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف، وتصل تكاليف صيانات الـ 40 و80 ألف إلي 4125 جنيها تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وسيور المجموعة والبوجيهات ومياة التبريد وزيت الفرامل وزيت الفتيس وترصيف العجل.