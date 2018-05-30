«القصراوى» يتفاوض على وكالة «كيوتن»

أحمد عوضأكد وليد الهاشمية، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية لتجارة السيارات، الوكيل الحصرى لسيارات كيوتن، أن المفاوضات التى تجرى بين الشركة الصينية ومجموعة القصراوى، للاستحواذ على وكالة كيوتن أسفرت عن تعنت الأخيرة، من خلال وضع القيود التى تتمثل فى رفع الحصة الاستيرادية إلى 1500 سيارة بدلا من 600 سنوي

أحمد عوض

أكد وليد الهاشمية، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية لتجارة السيارات، الوكيل الحصرى لسيارات كيوتن، أن المفاوضات التى تجرى بين الشركة الصينية ومجموعة القصراوى، للاستحواذ على وكالة كيوتن أسفرت عن تعنت الأخيرة، من خلال وضع القيود التى تتمثل فى رفع الحصة الاستيرادية إلى 1500 سيارة بدلا من 600 سنويا.

أوضح فى تصريح لـ«المال»، أن تلك الخطوة جاءت بعد عقد اجتماعات بين ممثلى شركة «كيوتن» العالمية مع عدد من الشركات المحلية، من أبرزها مجموعة القصراوي؛ لاعتمادها وكيلا محليا وإقصاء «الهاشمية» عن أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها بالسوق.

أشار إلى أن شركته لم تقم بالتقصير سواءً فى الخطط التوسعية أو التسويقية لسيارات «كيوتن»، مبينًا أن سوق السيارات تعرض للعديد من اﻷزمات التى تسببت فى إحجام القوى الشرائية، خاصة للفئات التجارية، وتعنت «المرور» بعدم إصدار تراخيص للسيارات فئة «7 راكب» ما قلل فرص شراء تلك الفئة من المركبات.

أضاف أن القيود التى فرضها البنك المركزى ممثلة فى أحجام نسب الاقتراض والتمويل إلى %35، من قيمة الراتب الشخصى، تسببت فى انخفاض المبيعات، مؤكدا أن الشريحة من المستهلكين تعتمد على التمويلات الممنوحة من البنوك لشراء السيارات.

كشف مصدر مطلع بمجموعة القصراوى وكلاء سيارات جاك وجولدن دراجون، عن أنها تبحث إمكانية الاستحواذ على وكالة «كيوتن»من خلال إخضاع سيارات العلامة الصينية تحت مراحل الاختبارات الفنية واﻷمان، مؤكدا أن الآونة الماضية شهدت اجتماعا بين ممثلى الشركة اﻷم ومجموعة القصراوى لبحث فرص انتقال الوكالة لها بديلا عن «الهاشمية لتجارة السيارات».

لفت إلى أن الشركة العالمية أبدت رغبتها بفسخ التعاقد مع «الهاشمية» لأسباب تتعلق بضعف الكميات المستوردة، وبطئ تنفيذ الخطط التوسعية، رغم سريان عقد الوكالة مع اﻷخيرة حتى عام 2021.