القصراوى: زيادة جديدة بأسعار سينوفا x35

المال – خاص
قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء بايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات سينوفا x35 بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح بين 1 و6 آلاف جنيه خلال يناير الحالي.
وصعدت أسعار سينوفا x35 فئة “A/T” إلى 255 بدلًا من 249 ألفًا، ووصلت فئة “A/T Fashion” إلي 270 مقارنة بـ269 ألفًا خلال ديسمبر الماضى.
وأبقت القصراوي أسعار سينوفا “x25″ و”A1” خلال يناير الحالي دون تغيير، لتبلغ “X25″ فئة”A/T H/L” نحو 215 ألفا، وقيمة 230 لفئة الـ”A/T Fashion”.
وسجلت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألفا، وبمبلغ 179 ألفا لفئة الـ “A/T “، وتقدر أسعار أسعار “A1” فئة “A/T HB” بـ 173 الفًا، وبقيمة 152 ألفًا فئة “M/T HB”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القصراوي كانت قد رفعت أسعار طرازاتها بمختلف الفئات؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.
ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال يناير الحالي:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار ديسمبر
أسعار يناير
مقدار التغيير/ باﻷف جنيه
سينوفا
X25
A/T H/L
215
215
0
A/T Fashion
230
230
0
X35
A/T
249
255
6
A/T Fashion
269
270
1
A1
M/T
156
156
0
A/T
179
179
0
A/T HB
173
173
0
M/T HB
152
152
0
إعداد – المال