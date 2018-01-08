سيــارات

القصراوى: زيادة جديدة بأسعار سينوفا x35

المال - خاص قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء بايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات سينوفا x35 بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح بين 1 و6 آلاف جنيه خلال يناير الحالي.  وصعدت أسعار سينوفا x35 فئة "A/T" إلى 255 بدلًا من  249 ألفًا، ووصلت…

5:39 م, الأثنين, 8 يناير 18 5:39 م, الأثنين, 8 يناير 18

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المال – خاص

قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء بايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات سينوفا x35 بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح بين 1 و6 آلاف جنيه خلال يناير الحالي. 

وصعدت أسعار سينوفا x35 فئة “A/T” إلى 255 بدلًا من  249 ألفًا، ووصلت فئة “A/T Fashion” إلي 270 مقارنة بـ269 ألفًا خلال ديسمبر الماضى.

وأبقت القصراوي أسعار سينوفا “x25″ و”A1” خلال يناير الحالي دون تغيير، لتبلغ “X25″ فئة”A/T H/L” نحو 215 ألفا، وقيمة 230 لفئة الـ”A/T Fashion”.

وسجلت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألفا، وبمبلغ 179 ألفا لفئة الـ “A/T “، وتقدر أسعار أسعار “A1” فئة “A/T HB” بـ 173 الفًا، وبقيمة 152 ألفًا فئة “M/T HB”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القصراوي كانت قد رفعت أسعار طرازاتها بمختلف الفئات؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال يناير الحالي:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار ديسمبر

أسعار يناير

مقدار التغيير/ باﻷف جنيه

سينوفا

X25

A/T H/L

215

215

0

A/T Fashion

230

230

0

X35

A/T

249

255

6

A/T Fashion

269

270

1

A1

M/T

156

156

0

A/T

179

179

0

A/T HB

173

173

0

M/T HB

152

152

0

إعداد – المال                                المصدر: مجموعة القصراوي

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