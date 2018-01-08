القصراوى: زيادة جديدة بأسعار سينوفا x35

المال - خاص قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء بايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات سينوفا x35 بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح بين 1 و6 آلاف جنيه خلال يناير الحالي. وصعدت أسعار سينوفا x35 فئة "A/T" إلى 255 بدلًا من 249 ألفًا، ووصلت…

المال – خاص



قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء بايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات سينوفا x35 بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح بين 1 و6 آلاف جنيه خلال يناير الحالي.

وصعدت أسعار سينوفا x35 فئة “A/T” إلى 255 بدلًا من 249 ألفًا، ووصلت فئة “A/T Fashion” إلي 270 مقارنة بـ269 ألفًا خلال ديسمبر الماضى.

وأبقت القصراوي أسعار سينوفا “x25″ و”A1” خلال يناير الحالي دون تغيير، لتبلغ “X25″ فئة”A/T H/L” نحو 215 ألفا، وقيمة 230 لفئة الـ”A/T Fashion”.

وسجلت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألفا، وبمبلغ 179 ألفا لفئة الـ “A/T “، وتقدر أسعار أسعار “A1” فئة “A/T HB” بـ 173 الفًا، وبقيمة 152 ألفًا فئة “M/T HB”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القصراوي كانت قد رفعت أسعار طرازاتها بمختلف الفئات؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.





ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال يناير الحالي:

العلامة الطراز الفئة أسعار ديسمبر أسعار يناير مقدار التغيير/ باﻷف جنيه سينوفا X25 A/T H/L 215 215 0 A/T Fashion 230 230 0 X35 A/T 249 255 6 A/T Fashion 269 270 1 A1 M/T 156 156 0 A/T 179 179 0 A/T HB 173 173 0 M/T HB 152 152 0

إعداد – المال المصدر: مجموعة القصراوي