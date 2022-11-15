«القصراوى جروب» تعتزم تدشين مركز خدمة متكامل «3S» لسيارات ستروين فى أبو رواش

قال محمد القصراوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية جاك، وستروين وميكروباص جولدن دراجون، إن الشركة بصدد تدشين مركز خدمة متكامل 3S لسيارات العلامة الفرنسية فى محافظة الجيزة، وتحديدًا بمنطقة أبو رواش، ضمن الخطة الاستثمارية الرامية لزيادة الانتشار الجغرافى لتسهيل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وفى 2019؛ حصلت «القصراوى جروب» على حق توزيع وتسويق «ستروين» فى مصر، مع خدمات ما بعد البيع فى جميع المحافظات وللعلامة الفرنسية مركز خدمة متكامل آخر فى حى الاسمرات بمحافظة القاهرة.

وأوضح «القصراوي» أن المجموعة تعمل على الاستفادة من الحوافز التى ستتيحها الدولة لتسويق المركبات الكهربائية لتعزيز تواجد العلامة الفرنسية فى مصر، إذ طلبت من الشركة الأم إرسال عينات أولية من طرازات ستروين المنتمية لهذه الفئة، تمهيدًا لطرحها رسميًا وإتاحتها للعملاء بمختلف صالات العرض.

واستطرد أن الأمر يتوقف على صدور استراتيجية النهوض بصناعة السيارات للوقوف على المزايا التى ستتاح للشركات والعملاء الراغبين فى اقتناء المركبات النظيفة، فضلًا عن الحوافز التى ستمنح لمنتجى المركبات سواء الكهربائية أو التقليدية.

وبدأت «القصراوى جروب» فى وقت سابق اختبارات جاك S2 الكهربائية فى مصر لأول مرة، بعد وصول دفعة أولى من الشركة الأم، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الفترة المقبلة بناء على ما ستسفر عنه الاختبارات الحالية.

وتتضمن الحوافز التى تعتزم الدولة تقديمها للطرازات الكهربائية حافزًا أخضر بقيمة 50 ألف جنيه، إضافة إلى خصومات ضريبية وجمركية للمصنعين الذين ينتجون هذه الفئة، ضمن استراتيجية النهوض بالصناعة التى انتهى مجلس الوزراء من صياغتها وإرسالها لمجلس النواب الذى يقوم بدوره بإصدار قوانين بمضمونها أو إجراء تعديلات تشريعية بذلك.

كما تتجه الدولة لإقرار رسوم على المركبات التقليدية المشغلة بالبنزين والسولار عند الترخيص لأول مرة، بغرض تمويل المركبات النظيفة.

وانضمت مجموعة القصراوى مؤخرًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة عبر ميكروباص جولدن دراجون بنسخة يجرى تجميعها محليًا ومشغلة بالغاز الطبيعي.

وبلغ عدد الوحدات المرخصة من مركبات ستروين فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى 3579 سيارة، لتحتل بذلك المركز الرابع عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للملاكى.

أما «جاك» فحلت فى المركز التاسع عشر بعد ترخيصها 1633 وحدة من مختلف الطرازات التى يجرى تسويقها محليًا.

وجاءت العلامة التجارية جولدن دراجون بالمرتبة الثالثة بقائمة مركبات النقل الجماعى الأكثر ترخيصًا بمصر خلال الشهور العشرة الأولى من 2022، بعد ترخيصها 77 وحدة بحصة سوقية %19.3 فيما كان المركز الأول من نصيب منافستها الصينية أيضًا كينج لونج بـ185 وحدة وبحصة %46.4.