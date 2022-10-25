«القصراوى جروب» تبدأ اختبارات «جاك S2» الكهربائية لطرحها فى مصر لأول مرة

بدأت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب» اختبارات «جاك S2 الكهربائية» فى مصر لأول مرة بعد وصول دفعة أولى من الشركة الأم.

محمد القصراوى، رئيس مجلس إدارة القصراوى جروب

وقال محمد القصراوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطتها للمنافسة فى سوق المركبات النظيفة، بالتزامن مع اهتمام الدولة بها عبر الترويج لها وتقديم حوافز لتسويقها وتصنيعها محليًا، وهو ما سيساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.

رئيس مجلس الإدارة: نترقب صدور حوافز التصنيع لتجميع وحدات جديدة محلياً

محمد القصراوى، رئيس مجلس إدارة القصراوى جروب

وتتضمن الحوافز التى ستقدمها الدولة للسيارات الكهربائية حافزًا أخضر بقيمة 50 ألف جنيه، إضافة إلى خصومات ضريبية وجمركية للمصنعين الذين ينتجون هذه الفئة، ضمن استراتيجية النهوض بالصناعة التى انتهى مجلس الوزراء من صياغتها وبانتظار تصديق مجلس النواب عليها.

كما تتجه الدولة لإقرار رسوم على المركبات التقليدية العاملة بالبنزين والسولار عند الترخيص لأول مرة، بغرض تمويل المركبات النظيفة.

وأضاف «القصراوى» لـ«المال» أن المجموعة تترقب إقرار استراتيجية النهوض بقطاع السيارات والصناعات المغذية لها لتحديد الاتجاهات المستقبلية بشأن إنتاج المركبات محليًا، وتحديدًا فى قطاع الملاكى وتقديم وحدات جديدة، إذ يتوقف الأمر على طبيعة الحوافز والفرص التى ستتيحها الدولة بموجب هذه الوثيقة.

ولفت إلى أن المجموعة تستهدف تقديم «جاك S2» فى مصر بناءً على ما ستسفر عنه الاختبارات الحالية، كما طلبت من شركة سيتروين الفرنسية إرسال عينات من بعض مركباتها الكهربائية كجزء من عمليات التقييم التى تقوم بها.

وأضاف أن الشحنات المطلوبة من سيارات سيتروين لم تصل إلى مصر حتى الآن بسبب تأخر إجراءات الاستيراد فى الوقت الراهن، متوقعًا وصولها قريباً؛ لتبدأ مجموعة القصراوى تقديمها للمستهلكين وقياس مدى تناسبها مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.

يذكر أن سبتمبر الماضى شهد ترخيص 118 سيارة كهربائية بمختلف وحدات المرور بمصر، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.